Sergio Oliveira alla conquista di Roma: Mou gongola, Mancini trema… (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’impatto di Sergio Oliveira in Italia è stato superlativo: personalità e leadership che mancavano alla Roma di Josè Mourinho Sergio Oliveira è esattamente il giocatore che mancava alla Roma. Ed è esattamente quel tipo di giocatore in grado di spostare gli equilibri in una Serie A piuttosto povera di contenuti tecnici, come ha ben evidenziato lo scialbo spettacolo tra Milan e Juventus. Troppo presto forse per dire che abbia cambiato già il volto della formazione giallorossa, ma i primi due indizi sono stati quanto mai confortanti. Il portoghese ha preso in mano con naturalezza il cuore nevralgico del centrocampo di Mou, distillando gocce della sua infinita conoscenza calcistica. Leadership e personalità da vendere per il prossimo trentenne di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’impatto diin Italia è stato superlativo: personalità e leadership che mancavanodi Josè Mourinhoè esattamente il giocatore che mancava. Ed è esattamente quel tipo di giocatore in grado di spostare gli equilibri in una Serie A piuttosto povera di contenuti tecnici, come ha ben evidenziato lo scialbo spettacolo tra Milan e Juventus. Troppo presto forse per dire che abbia cambiato già il volto della formazione giallorossa, ma i primi due indizi sono stati quanto mai confortanti. Il portoghese ha preso in mano con naturalezza il cuore nevralgico del centrocampo di Mou, distillando gocce della sua infinita conoscenza calcistica. Leadership e personalità da vendere per il prossimo trentenne di ...

OfficialASRoma : CHE ROMA! ?? Nel primo tempo segniamo quattro gol ?? @tammyabraham ?? @tammyabraham ?? Sergio Oliveira ?? Zani… - OfficialASRoma : ?? Sergio Oliveira è solo il terzo giallorosso a segnare in entrambe le prime 2 partite in Serie A nell’era dei tre… - DAZN_IT : L'impatto di Sérgio Oliveira sulla Roma è stato ?? Il ???? ha preso i giallorossi sulle spalle: 2 ? in 2 partite… - steidro : RT @HungryMarcio: Voi non vi rendete conto che il 10 Gennaio avevamo chiuso Sergio Oliveira e Maitland Niles, in un mercato in cui è tutto… - ngigneGra : @ConteAlmaviva @Cicciodicastri Ci sono io che faccio media col tuo pessimismo ??! Cambiando discorso, parlavo con te… -