Covid, inflazione, Afghanistan e questione russa: fallimento Biden. Nostalgia Trump (Di domenica 23 gennaio 2022) Non sono uno specialista di cose americane e rischio di scrivere delle inesattezze. Ma non è necessario essere competenti zoologi per dire, se ne incontriamo uno: “Quello è un elefante”. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è in gravi difficoltà. I sondaggi dicono che è in calo di popolarità, ben più di Donald Trump dopo un anno in carica. Malgrado la sua chiara vittoria nel 2020, il sistema americano di checks and balance gli crea notevoli difficoltà al Congresso. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 23 gennaio 2022) Non sono uno specialista di cose americane e rischio di scrivere delle inesattezze. Ma non è necessario essere competenti zoologi per dire, se ne incontriamo uno: “Quello è un elefante”. Il Presidente degli Stati Uniti Joeè in gravi difficoltà. I sondaggi dicono che è in calo di popolarità, ben più di Donalddopo un anno in carica. Malgrado la sua chiara vittoria nel 2020, il sistema americano di checks and balance gli crea notevoli difficoltà al Congresso. Segui su affaritaliani.it

