The Voice Senior, vince Annibale Giannarelli popolare negli Anni 70. Ecco chi era (ottimi ascolti per la finale) (Di sabato 22 gennaio 2022) A conquistare il primo premio della seconda edizione di “The Voice Senior” è stato il cantante 73enne Annibale Giannarelli del Team di Gigi D’Alessio. Lo show di Rai Uno, prodotto in Italia da Fremantle, condotto da Antonella Clerici ieri ha messo a segno ottimi ascolti con 3.882.000 ascoltatori e il 19.5% di share, con un media ogni venerdì di 3.700.000 ascoltatori e 18.90% di share. Annibale Giannarelli, 73 Anni, cantante, di Sassalbo (Ms), si è esibito sulle note di “Lo Chiamavano Trinità”, brano scritto e composto dal maestro Franco Micalizzi. Una scelta non dettata dal caso perché Giannarelli ha raggiunto la notorietà grazie proprio al brano “Trinity” del film “Lo chiamavano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) A conquistare il primo premio della seconda edizione di “The” è stato il cantante 73ennedel Team di Gigi D’Alessio. Lo show di Rai Uno, prodotto in Italia da Fremantle, condotto da Antonella Clerici ieri ha messo a segnocon 3.882.000 ascoltatori e il 19.5% di share, con un media ogni venerdì di 3.700.000 ascoltatori e 18.90% di share., 73, cantante, di Sassalbo (Ms), si è esibito sulle note di “Lo Chiamavano Trinità”, brano scritto e composto dal maestro Franco Micalizzi. Una scelta non dettata dal caso perchéha raggiunto la notorietà grazie proprio al brano “Trinity” del film “Lo chiamavano ...

