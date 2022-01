Ostia, il M5S protesta di fronte l’ex DoReMi Diverto: “La scuola non si tocca” (Di sabato 22 gennaio 2022) Ostia – “Partito Democratico virulento”, “Non vi è bastato il commissariamento per mafia“, “La scuola DoReMi Diverto non si tocca”. Sono solo alcune delle frasi riportate sui cartelloni degli attivisti del Movimento 5 Stelle del X Municipio che nella mattinata di oggi si sono dati appuntamento di fronte l’ex asilo di via Adolfo Crozza, a Ostia, per protestare contro l’eventualità che l’area possa essere assegnata dalla nuova giunta alla Caritas (leggi qui). Ad accendere la polemica sono state le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal minisindaco Mario Falconi, che alcuni giorni fa ha spiegato di voler affidare gli spazi dove un tempo sorgeva la scuola materna “DoReMi Diverto” ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 22 gennaio 2022)– “Partito Democratico virulento”, “Non vi è bastato il commissariamento per mafia“, “Lanon si”. Sono solo alcune delle frasi riportate sui cartelloni degli attivisti del Movimento 5 Stelle del X Municipio che nella mattinata di oggi si sono dati appuntamento diasilo di via Adolfo Crozza, a, perre contro l’eventualità che l’area possa essere assegnata dalla nuova giunta alla Caritas (leggi qui). Ad accendere la polemica sono state le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal minisindaco Mario Falconi, che alcuni giorni fa ha spiegato di voler affidare gli spazi dove un tempo sorgeva lamaterna “” ...

