Covid, come cambia il protocollo della Serie A: dal “gruppo atleti” ai requisiti per il rinvio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Consiglio di Lega della Serie A ha deliberato il nuovo protocollo Covid che entra immediatamente in vigore per la prossima giornata di campionato. La novità principale sta nella compilazione di una lista di 25 giocatori che ogni Club dovrà depositare entro venerdì 21 gennaio, al fine di determinare il cosiddetto “gruppo atleti”: ai giocatori che già fanno parte della rosa andranno aggiunti tanti Under 23 quanti necessari al raggiungimento delle 25 unità. Saranno quelli i nominativi sui quali andrà calcolata una quota del 35% di contagiati (9 giocatori) che farà scattare in automatico il rinvio della partita. I calciatori Under 23 da inserire in lista dovranno seguire il criterio del maggior numero di presenze in Prima Squadra ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Consiglio di LegaA ha deliberato il nuovoche entra immediatamente in vigore per la prossima giornata di campionato. La novità principale sta nella compilazione di una lista di 25 giocatori che ogni Club dovrà depositare entro venerdì 21 gennaio, al fine di determinare il cosiddetto “”: ai giocatori che già fanno parterosa andranno aggiunti tanti Under 23 quanti necessari al raggiungimento delle 25 unità. Saranno quelli i nominativi sui quali andrà calcolata una quota del 35% di contagiati (9 giocatori) che farà scattare in automatico ilpartita. I calciatori Under 23 da inserire in lista dovranno seguire il criterio del maggior numero di presenze in Prima Squadra ...

