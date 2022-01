(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dietro-front dial, il movimento di sinistra rappresentato a Palazzo Madama dal senatore ex M5s Matteo Mantero, sul candidato al Colle. L’ex vicepresidente della Corte costituzionale era stato scelto online come candidato pochi giorni fa, da un gruppo di deputati e senatori ex 5 stelle. “La maggior parte dei parlamentari del gruppo Misto ha indicato, come candidato comune alla Presidenza della Repubblica,. “Lo avevamo conosciuto negli anni per il suo impegnole delocalizzazioni, a difesa degli articoli 41, 42, 43 della Costituzione, per l’attuazione dei beni comuni”, ha detto Pap in una nota. Ma poi ecco i motivi del ripensamento: “Abbiamo appreso e verificato cheha ...

Linkiesta : Le postmoderniste odiano le donne di destra (ma amano gli uomini con la gonna) Alle femministe di sinistra non res… - La7tv : #ottoemezzo Elisabetta Rubini, avvocata che ha vinto il processo 'Lodo Mondadori' contro Berlusconi: 'La commistion… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Quirinale, Potere al Popolo ritira il sostegno a Paolo Maddalena: “È contro l’aborto e i matrimoni gay” - fattoquotidiano : Quirinale, Potere al Popolo ritira il sostegno a Paolo Maddalena: “È contro l’aborto e i matrimoni gay” - SalvoLaroc90 : RT @gloquenzi: Ben 40 eletti del gruppo misto di varie provenienze decidono di indicare @PaoloMaddalenaA come candidato al Quirinale. Passa… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Potere

...in grado di garantire continuità di Governo e allo stesso tempo accontentare le diverse esigenze di "" tra destra e sinistra, sarà parecchio complicato. Politica Berlusconi al, già ...... una maggioranza di governo non c'è più, sia che Draghi vada alsia che vi resti ... le destre (orbaniane e kaczynskiane) al. L'elezione del Presidente della Repubblica dovrebbe perciò ...In cerca di un candidato comune, aperti al confronto con il centrodestra, ma divisi (per ora) sulle sorti di Mario Draghi. Il primo vertice congiunto in vista del voto per il Quirinale dell’area di ce ...In cerca di un candidato comune, aperti al confronto con il centrodestra, ma divisi sulle sorti di Mario Draghi. Il primo vertice congiunto in vista del voto per il Quirinale dell’area di centrosinist ...