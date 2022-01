Advertising

sportli26181512 : Guizzo di Harroui, il Sassuolo batte il Cagliari. Ai quarti sfiderà la Juve: Guizzo di Harroui, il Sassuolo batte i… - Gazzetta_it : Guizzo di Harroui, il Sassuolo batte il Cagliari. Ai quarti sfiderà la Juve #SassuoloCagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Guizzo Harroui

Gli ospiti alzano la testa con Dalbert (fallisce l'imbucata su cross di Zappa), cedendo però al 18':sfrutta il suggerimento di Rogerio dalla fascia sinistra e spinge il pallone in rete a ...... palla sul fondo 80' Empoli che prova unin avanti, ma la recupera subito a centrocampo, il ... dentro Scamacca e Frattesi, escono Defrel e61' Attenzione, ancora il Sassuolo con Berardi, ...Al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia è andato in scena l'ottavo di finale di Coppa Italia tra Sassuolo e Cagliari. Ha vinto il Sassuolo grazie a un gol di Harroui ...Decide un gol del marocchino. I neroverdi superano gli ottavi per la prima volta, ora i bianconeri campioni uscenti. La Var ha annullato un gol a Pavoletti ...