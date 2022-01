Corsport: il Napoli punta al rinnovo di Meret (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli, ma anche sulla situazione rinnovi che, oltre Fabian Ruiz e Mertens, vede protagonista Alex Meret. Continua la trattativa per il rinnovo del contratto di Meret, in scadenza nel 2023. Parallelamente è tutto fermo sul fronte del collega Ospina, in scadenza a giugno: su di lui è forte l’interesse del Real Madrid di Ancelotti Una soluzione che porterebbe il Napoli a risparmiare i cinque milioni lordi dell’ingaggio di Ospina L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato del, ma anche sulla situazione rinnovi che, oltre Fabian Ruiz e Mertens, vede protagonista Alex. Continua la trattativa per ildel contratto di, in scadenza nel 2023. Parallelamente è tutto fermo sul fronte del collega Ospina, in scadenza a giugno: su di lui è forte l’interesse del Real Madrid di Ancelotti Una soluzione che porterebbe ila risparmiare i cinque milioni lordi dell’ingaggio di Ospina L'articolo ilsta.

Advertising

infoitsport : Corsport: il Napoli vuole Nandez, potrebbe partire Demme - ilNapolista - infoitsport : Nandez-Napoli, CorSport: chiesto il prestito con diritto di riscatto, la risposta del Cagliari - ciruolo_michele : Serra giustamente fermato per due giornate, però ad Ayroldi che ha fatto lo stesso errore in Napoli-Fiorentina, ovv… - CorSport : #Napoli, giù la maschera: un poker d'assi per conquistare la vetta ?? - klittle54 : RT @napolista: Corsport: per #Insigne la missione è tornare per la Salernitana Il suo futuro è già scritto, ma prima di salutare il Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport Napoli Corsport: per Insigne la missione è tornare per la Salernitana Il suo futuro è già scritto, ma prima di salutare il Napoli, la sua città ha intenzione di lasciare il segno Db Torino 06/01/2022 - campionato di calcio serie A / Juventus - Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Lorenzo Insigne Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, uscito nella gara contro la Sampdoria ...

Mertens, che fai? CorSport: nodo rinnovo, vanta da mesi estimatori in MLS Napoli - Per quel che riguarda il mercato fatto in casa, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli resta in attesa di sciogliere il nodo del prolungamento dell'attaccante belga Dries Mertens , che vanta da mesi estimatori in MLS , il campionato americano che a fine stagione accoglierà - a ...

Nandez-Napoli, CorSport: si può fare anche a titolo definitivo, ma serve una cessione! E un azzurro è dietro nelle gerarchie... CalcioNapoli24 Corsport: il Napoli vuole Nandez, potrebbe partire Demme - ilNapolista Tra l’esplosione di Lobotka e il riscatto di Anguissa da esercitare entro giugno, l’unico cedibile del pacchetto è – o meglio sarebbe – Demme Scrive il Corsport che la chiave può essere la cessione di ...

Corsport: per Insigne la missione è tornare per la Salernitana Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, uscito nella gara contro la Sampdoria per una lesione distrattiva di basso grado alla ...

Il suo futuro è già scritto, ma prima di salutare il, la sua città ha intenzione di lasciare il segno Db Torino 06/01/2022 - campionato di calcio serie A / Juventus -/ foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Lorenzo Insigne Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, il capitano del, Lorenzo Insigne, uscito nella gara contro la Sampdoria ...- Per quel che riguarda il mercato fatto in casa, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ilresta in attesa di sciogliere il nodo del prolungamento dell'attaccante belga Dries Mertens , che vanta da mesi estimatori in MLS , il campionato americano che a fine stagione accoglierà - a ...Tra l’esplosione di Lobotka e il riscatto di Anguissa da esercitare entro giugno, l’unico cedibile del pacchetto è – o meglio sarebbe – Demme Scrive il Corsport che la chiave può essere la cessione di ...Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, uscito nella gara contro la Sampdoria per una lesione distrattiva di basso grado alla ...