Camera: bollette, Sogin, ristori per turismo, oggi Cingolani e Garavaglia al Question time (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19, gen. (Adnkronos) - Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte alla realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di turismo; sulle misure a sostegno dell'intera filiera del turismo; sulle iniziative in materia di sostegno al reddito dei lavoratori e di misure di ristoro diretto a favore delle imprese del comparto del turismo. Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione all'inasprimento delle garanzie richieste dagli operatori ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19, gen. (Adnkronos) - Si svolge, alle 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro del, Massimo, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte alla realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di; sulle misure a sostegno dell'intera filiera del; sulle iniziative in materia di sostegno al reddito dei lavoratori e di misure di ristoro diretto a favore delle imprese del comparto del. Il ministro della Transizione ecologica, Roberto, risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione all'inasprimento delle garanzie richieste dagli operatori ...

Advertising

matteosalvinimi : Questa mattina alla Camera per presentare le proposte della Lega contro il caro-bollette di luce e gas: è e sarà l’… - TV7Benevento : Camera: bollette, Sogin, ristori per turismo, oggi Cingolani e Garavaglia al Question time... - giovannella58 : RT @matteosalvinimi: Il caro bollette è l’emergenza nazionale, serve urgentemente un decreto per evitare salassi, blackout e crisi aziendal… - GiancarloChimie : RT @matteosalvinimi: Il caro bollette è l’emergenza nazionale, serve urgentemente un decreto per evitare salassi, blackout e crisi aziendal… - bennyfiorini : RT @matteosalvinimi: Il caro bollette è l’emergenza nazionale, serve urgentemente un decreto per evitare salassi, blackout e crisi aziendal… -