Probabili formazioni Napoli-Salernitana: ventitreesima giornata Serie A 2021/2022 (Di martedì 18 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Napoli-Salernitana, match della ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022. Grande attesa per il fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 23 gennaio nella cornice del ‘Maradona’. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Napoli – Zielinski torna dal 1?, Mertens in attacco e Petagna pronto a gara in corso se necessario. Politano e Lozano favoriti sulle fasce. Salernitana – Bonazzoli e Gondo dovrebbero partire dal 1?. Kechrida sulla fascia destra, incognita sulla sinistra. Colantuono attende il rientro dei giocatori e si consola con Gyomber in ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Ledi, match delladi. Grande attesa per il fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 23 gennaio nella cornice del ‘Maradona’. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Zielinski torna dal 1?, Mertens in attacco e Petagna pronto a gara in corso se necessario. Politano e Lozano favoriti sulle fasce.– Bonazzoli e Gondo dovrebbero partire dal 1?. Kechrida sulla fascia destra, incognita sulla sinistra. Colantuono attende il rientro dei giocatori e si consola con Gyomber in ...

