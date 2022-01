Fiorentina Genoa 6-0: Viola super. Il Grifone nell’incubo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Allo stadio Franchi, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Fiorentina e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moViola e cronaca live Allo stadio Franchi, Fiorentina e Genoa si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. Passeggiata dei Viola che travolgono il malcapitato Genoa di Konko. Partita senza storia e decisive le reti di Odriozola, Bonaventura, Vlahovic, Torreira e le due punizioni magiche di Biraghi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Fiorentina Genoa 6-0 MOViola 1? Via al match! 4? Fiorentina partita forte, sono i Viola a fare la partita. 9? Arbitro al Var: possibile rigore per i Viola. Saponara ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Allo stadio Franchi, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moe cronaca live Allo stadio Franchi,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. Passeggiata deiche travolgono il malcapitatodi Konko. Partita senza storia e decisive le reti di Odriozola, Bonaventura, Vlahovic, Torreira e le due punizioni magiche di Biraghi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi6-0 MO1? Via al match! 4?partita forte, sono ia fare la partita. 9? Arbitro al Var: possibile rigore per i. Saponara ...

Advertising

CB_Ignoranza : Il 6-0 della Fiorentina sul Genoa e la doppietta di Biraghi che esulta alla Conor McGregor è il lunedì sera che non… - btsportfootball : FT: Fiorentina 6-0 Genoa No mercy ?? - Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Genoa 5-0, rete di Biraghi C. (FIO) - Francy_Pex : RT @90ordnasselA: Il Genoa ne sta prendendo 6 dalla Fiorentina, Genoa che mercoledì ha portato il Milan ai supplementari. Curpa de Serra, a… - Moixus1970 : RT @CalcioPillole: #Fiorentina perfetta al #Franchi: domina per 90 minuti e segna sei gol. Splendida doppietta di #Biraghi su punizione. Il… -