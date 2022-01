(Di lunedì 17 gennaio 2022), 17 gen. - (Adnkronos) - Ilè in vantaggio per 1-0 sulaldeldel posticipo della 22/a giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Dall'Ara' della città felsinea. A decidere sin qui il match il gol di Lozano al 20'.

Gazzetta_it : Bernardeschi tira i capelli a Soppy in area: rischio rigore #JuveUdinese - Corriere : Vlahovic: l’Arsenal offre 60 milioni, Commisso vuole venderlo subito. Cosa succede - pisto_gol : L’alieno Commisso sul pianeta Serie A: il suo arrivo è la cosa migliore successa al calcio italiano. Che infatti vu… - TV7Benevento : Calcio: Serie A, Milan-Spezia 1-0 al termine del primo tempo... - TV7Benevento : Calcio: Serie A, Bologna-Napoli 0-1 al termine del primo tempo... -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

... la semifinale della Coppa Italia diC su Eleven Sports ROMA - Al centro della programmazione sulin TV di martedì 17 gennaio ci sono gli ottavi di finale della Coppa Italia. Si ...Dopo aver disputato il preliminare della Coppa Italia LegaA a Perugia (1 - 0) i biancorossi hanno iniziato il percorso nella Coppa Italia diC e hanno eliminato nell'ordine Giana Erminio,...Adnkronos) - Il Milan è in vantaggio per 1-0 sullo Spezia al termine del primo tempo del posticipo della 22/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento ... Un minuto prima Theo Hernandez sbaglia un ...Adnkronos) - Il Napoli è in vantaggio per 1-0 sul Bologna al termine del primo tempo del posticipo della 22/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Dall'Ara' della città felsinea.