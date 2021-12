UEFA, c’è la sconfitta a tavolino del Tottenham: il comunicato (Di lunedì 20 dicembre 2021) La UEFA ha deciso: sconfitta a tavolino per il Tottenham nella sfida di Conference League contro il Rennes La UEFA ha comunicato ufficialmente la sconfitta a tavolino del Tottenham nella partita rinviata contro il Rennes di Conference League. Il comunicato: comunicato – «A seguito di diversi casi positivi di COVID-19 identificati da giocatori e personale del Tottenham Hotspur FC, la partita della fase a gironi della UEFA Europa Conference League (“UECL”) 2021/22 tra Tottenham Hotspur FC e Stade Rennais FC – in programma per 9 dicembre 2021 a Londra, Regno Unito – era impossibile da giocare. La questione è stata sottoposta all’Organo di Controllo, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Laha deciso:per ilnella sfida di Conference League contro il Rennes Lahaufficialmente ladelnella partita rinviata contro il Rennes di Conference League. Il– «A seguito di diversi casi positivi di COVID-19 identificati da giocatori e personale delHotspur FC, la partita della fase a gironi dellaEuropa Conference League (“UECL”) 2021/22 traHotspur FC e Stade Rennais FC – in programma per 9 dicembre 2021 a Londra, Regno Unito – era impossibile da giocare. La questione è stata sottoposta all’Organo di Controllo, ...

