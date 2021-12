Italia, Palermo favorita per lo spareggio Mondiale (Di giovedì 9 dicembre 2021) C’è una pretendente che appare la candidata principale a ospitare lo spareggio per Qatar 2022 dell’Italia contro la Macedonia del Nord il 24 marzo 2022: la città di Palermo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, spiegando che se sarà positiva la risposta del campo dopo l’ultimo sopralluogo di stamattina al Barbera, la FIGC annuncerà la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 9 dicembre 2021) C’è una pretendente che appare la candidata principale a ospitare loper Qatar 2022 dell’contro la Macedonia del Nord il 24 marzo 2022: la città di. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, spiegando che se sarà positiva la risposta del campo dopo l’ultimo sopralluogo di stamattina al Barbera, la FIGC annuncerà la L'articolo

Advertising

zazoomblog : Italia Palermo favorita per lo spareggio Mondiale - #Italia #Palermo #favorita #spareggio - BartoloCascino : RT @ancoraitaliapa1: Questi ragazzi fanno onore alla loro generazione. Gli amici di Ancora Italia - Partinico intervistano gli studenti uni… - CalcioNews24 : #PlayoffMondiali, il 'Barbera' per la scaramanzia: oggi la decisione definitiva, già scelta l'alternativa ?? - sportli26181512 : #Governance #Notizie Italia, Palermo favorita per lo spareggio Mondiale: C’è una pretendente che appare la candidat… - ancoraitaliapa1 : Questi ragazzi fanno onore alla loro generazione. Gli amici di Ancora Italia - Partinico intervistano gli studenti… -