“Un figlio segreto” GF Vip | bomba su Francesca Cipriani La conferma pesante arriva da fuori la casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Novità intorno ae Alessandro Rossi. Dentro ladel Grande Fratello è scoppiata una. L’ex pupa è una delle protagoniste più amate e seguite di questa edizione del reality. Solo ieri era finita in lacrime per paura che il suo fidanzato avesse un’altra relazione. Un’uscita che aveva lasciato in molto perplessi visto che poche settimane prima il ragazzo era entrato nellacon un anello pronto per la proposta. Uno dei momenti forse più toccanti di questa edizione che si annuncia la più lunga della storia con chiusura fissata a marzo. Un prolungamento che starebbe spingendo molti a lasciare. Un pensiero ce lo aveva fatto anche, poi rientrato. Mentre sembra certo l’addio di Aldo Montano. “È ovvio che andrà oltre la ...