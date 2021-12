Remi film stasera in tv 8 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Remi è il film stasera in tv mercoledì 8 dicembre 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Remi film stasera in tv: cast e scheda GENERE: Drammatico, Family ANNO: 2018 REGIA: Antoine Blossier cast: Maleaume Paquin, Daniel Auteuil, Ludivine Sagnier, Jonathan Zaccaï, Nicholas Rowe, Virginie Ledoyen, Simon Armstrong DURATA: 105 Minuti Remi film stasera in tv: trama Il film racconta le avventure di Remi e la sua vita al ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021)è ilin tv mercoledì 82021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda GENERE: Drammatico, Family ANNO: 2018 REGIA: Antoine Blossier: Maleaume Paquin, Daniel Auteuil, Ludivine Sagnier, Jonathan Zaccaï, Nicholas Rowe, Virginie Ledoyen, Simon Armstrong DURATA: 105 Minutiin tv:Ilracconta le avventure die la sua vita al ...

Advertising

Levrieromomoro1 : RT @VigilanzaT: Film Tv 8 dicembre. Rémi 'senza famiglia', dal cartoon al film, in prima Tv - VigilanzaT : Film Tv 8 dicembre. Rémi 'senza famiglia', dal cartoon al film, in prima Tv - SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai 1, in prima visione tv, mercoledì 8 dicembre alle 21.25, il film “Remi” di Antoine Blossier - POPCORNTVit : 'Remi', qualche curiosità sul film diretto da Antoine Blossier - il_chaos : #RemiWeekes mostra attraverso il sovrannaturale #horror la difficile realtà delle #migrazioni . @RetwittL… -