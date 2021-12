Maggioranza ancora senza intesa sulla Manovra. Iniziati gli incontri bilaterali tra Governo e partiti. Ma la sintesi è lontana (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Da oltre 6000 sono scesi a poco meno di 700 gli emendamenti segnalati alla Manovra. Ma non basta. Il Governo punta a una sintesi ulteriore almeno per quello che riguarda alcuni macro temi. Tra questi superbonus e bonus edilizi, scuola, caro-bollette, patent box, cartelle. Un lavoro di analisi che è stato oggetto ieri – con un focus su Superbonus e scuola – dei primi incontri bilaterali di relatori e Governo con i gruppi di Maggioranza. Per le modifiche – al momento – sono previsti “solo” 600 milioni. Una sintesi è dunque obbligatoria anche perché la tentazione dei partiti di rilanciare le proprie battaglie è dura da vincere. Tutti d’accordo sul Superbonus nella richiesta di eliminare il tetto Isee dei 25 mila euro per gli interventi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Da oltre 6000 sono scesi a poco meno di 700 gli emendamenti segnalati alla. Ma non basta. Ilpunta a unaulteriore almeno per quello che riguarda alcuni macro temi. Tra questi superbonus e bonus edilizi, scuola, caro-bollette, patent box, cartelle. Un lavoro di analisi che è stato oggetto ieri – con un focus su Superbonus e scuola – dei primidi relatori econ i gruppi di. Per le modifiche – al momento – sono previsti “solo” 600 milioni. Unaè dunque obbligatoria anche perché la tentazione deidi rilanciare le proprie battaglie è dura da vincere. Tutti d’accordo sul Superbonus nella richiesta di eliminare il tetto Isee dei 25 mila euro per gli interventi ...

