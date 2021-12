Europa League: Spalletti recupera Manolas per il Leicester (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Finalmente in casa Napoli l’infermeria comincia a svuotarsi Il Corriere dello Sport parla del Napoli in vista della gara di giovedì in Europa League contro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Finalmente in casa Napoli l’infermeria comincia a svuotarsi Il Corriere dello Sport parla del Napoli in vista della gara di giovedì incontro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

