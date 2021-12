Gf Vip, il duro ricordo di Lulù Selassié: “Abbiamo rischiato di morire di fame” (Di martedì 7 dicembre 2021) Durante la puntata del reality andata in onda il 6 dicembre, la principessa ha parlato di un periodo davvero difficile della sua vita, quando una crisi finanziaria ha colpito la sua famiglia: "Non sapevamo se mangiare noi o prendere il cibo per i nostri cani". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 7 dicembre 2021) Durante la puntata del reality andata in onda il 6 dicembre, la principessa ha parlato di un periodo davvero difficile della sua vita, quando una crisi finanziaria ha colpito la sua famiglia: "Non sapevamo se mangiare noi o prendere il cibo per i nostri cani". L'articolo proviene da DireDonna.

