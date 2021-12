Salute, alla Lombardia 1,2 miliardi di euro dalla prima tranche del PNRR (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Si entra sempre più nel vivo per la realizzazione da parte delle Regioni di quanto previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per ciò che riguarda la missione “Salute”, che con il decreto del 2 dicembre 2021 definisce le somme programmate e destinate alle Regioni – afferma l’onorevole Elena Carnevali e il Consigliere Scandella – Con il decreto e l’Intesa della Conferenza Stato-Regioni sono ripartite in via programmatoria le risorse del PNRR e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) su regia del ministero della Salute destinate alle Regioni. Una prima trance corposa di oltre 8 miliardi di euro a livello nazionale di cui oltre 6,5 finanziati dal PNRR e 1,450 dal fondo complementare dello ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Si entra sempre più nel vivo per la realizzazione da parte delle Regioni di quanto previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () per ciò che riguarda la missione “”, che con il decreto del 2 dicembre 2021 definisce le somme programmate e destinate alle Regioni – afferma l’onorevole Elena Carnevali e il Consigliere Scandella – Con il decreto e l’Intesa della Conferenza Stato-Regioni sono ripartite in via programmatoria le risorse dele del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) su regia del ministero delladestinate alle Regioni. Unatrance corposa di oltre 8dia livello nazionale di cui oltre 6,5 finanziati dale 1,450 dal fondo complementare dello ...

