Gp Arabia Saudita: le parole di Hamilton nel post gara (Di lunedì 6 dicembre 2021) Al termine del Gp d’Arabia Saudita, Lewis Hamilton ha commentato quanto accaduto durante la gara. Il pilota della Mercedes ha raggiunto Verstappen al primo posto della classifica piloti. Gp Arabia Saudita: Hamilton accusa Verstappen di scorrettezza? Una gara ricca di episodi e colpi di scena quella andata in scena nella giornata di ieri nella città di Jeddah. Il primo Gran Premio d’Arabia Saudita è stato vinto da Lewis Hamilton che ha ottenuto la sua vittoria numero 103 in carriera. Vittoria che permette al sette volte iridato di agganciare Verstappen nella classifica piloti e di giocarsi il titolo nell’ultima gara della stagione in quel di Abu Dhabi. Al termine ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 6 dicembre 2021) Al termine del Gp d’, Lewisha commentato quanto accaduto durante la. Il pilota della Mercedes ha raggiunto Verstappen al primoo della classifica piloti. Gpaccusa Verstappen di scorrettezza? Unaricca di episodi e colpi di scena quella andata in scena nella giornata di ieri nella città di Jeddah. Il primo Gran Premio d’è stato vinto da Lewische ha ottenuto la sua vittoria numero 103 in carriera. Vittoria che permette al sette volte iridato di agganciare Verstappen nella classifica piloti e di giocarsi il titolo nell’ultimadella stagione in quel di Abu Dhabi. Al termine ...

Advertising

petergomezblog : F1, #Hamilton dice di non “sentirsi a suo agio” a correre in Arabia Saudita: “non è una mia scelta essere qui”. E p… - fattoquotidiano : Hamilton dice di non “sentirsi a suo agio” a correre in Arabia Saudita e per protesta va in pista con il casco arco… - dellorco85 : Hamilton in pista col casco arcobaleno contro le limitazioni ai diritti civili: 'In Arabia Saudita non mi sento a m… - pameladiverona : RT @surianof: Hamilton dice di non “sentirsi a suo agio” a correre in Arabia Saudita e per protesta va in pista con il casco arcobaleno per… - cristin86212732 : RT @amnestyitalia: Al #SaudiArabianGP Lewis Hamilton ha preso la parola per sollevare il tema delle violazioni dei diritti umani in Arabia… -