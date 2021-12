Il Cagliari pone le condizioni per la cessione di Nandez | anche il Napoli interessato! I dettagli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 5 dicembre 2021) Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte e i vari club italiani sono alla ricerca di rinforzi da immettere nelle rispettive rose. Uno dei calciatori che potrebbe spostare gli equilibri è sicuramente Nahitan, centrocampista delin rotta con la società sarda. FOTO: Getty -in estate era stato ad un passo dallaall'Inter, ma l'affare saltò facendo arrabbiare non poco l'uruguaiano. I rapporti con la società non sono più idilliaci, ma il presidente Giulini ha comunque promesso al Leon di non opporsi ad un'eventualea gennaio, a patto che vengano rispettati determinati requisiti. La formula dell'affare deve essere quella di un addio a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, per una cifra ...