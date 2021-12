Gf Vip 6, la drastica decisione di Delia Duran dopo che Alex Belli si è dichiarato a Soleil Sorge (Di domenica 5 dicembre 2021) Continua ad essere al centro dell’attenzione il triangolo che si è formato al Gf Vip 6, ovvero quello tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Alex e Soleil hanno mostrato sin da subito una forte complicità, tant’è che Delia per ben due volte ha cercato di confrontarsi con i due per capire fino a che punto avevano intenzione di spingersi. Entrambi però hanno sempre dichiarato di essere solo grandi amici, nonostante il bacio appassionato che si sono scambiati alla fine di uno spettacolo organizzato nella Casa e le carezze. Ultimamente però le cose sono cambiate, perchè sotto pressione di Alfonso Signorini, Alex e Soleil hanno ammesso di sentire qualcosa di più che va oltre una ... Leggi su isaechia (Di domenica 5 dicembre 2021) Continua ad essere al centro dell’attenzione il triangolo che si è formato al Gf Vip 6, ovvero quello trahanno mostrato sin da subito una forte complicità, tant’è cheper ben due volte ha cercato di confrontarsi con i due per capire fino a che punto avevano intenzione di spingersi. Entrambi però hanno sempredi essere solo grandi amici, nonostante il bacio appassionato che si sono scambiati alla fine di uno spettacolo organizzato nella Casa e le carezze. Ultimamente però le cose sono cambiate, perchè sotto pressione di Alfonso Signorini,hanno ammesso di sentire qualcosa di più che va oltre una ...

