(Di domenica 5 dicembre 2021)In oggi ha dedicato un grande spazio a Ballando con le Stelle, ma c’è stato un momento di grande tensione tra, uno dei giudici dello show del sabato sera di Rai 1. L’argomento erano le mamme ed avere la parola era l’opinionista di Ballando Rosella Erra che stava ricordando la madre scomparsa. La conduttrice aveva inviato un video saluto proprio alla donna malata che in questo modo aveva ritrovato, seppur per poco, il sorriso. “Ma il regalo me l’ha fatto anche, che ha regalato una gioia a una sconosciuta…” ha detto la Erra. Lacommossa ha rivelato: “Anche io ci sono passata da quei momenti e avevo un’amica, che si chiama Maria De Filippi, che mi stava vicino”. Tuttavia, la conduttrice si è accorta delle parole in ...

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Mara

Se vuoi farlo, esci dallo studio!' - lo sfogo diVenier all'indirizzo di Guillermo Mariotto - 'Mi stai facendo girare le p...e. Tu ridevi e non era il momento di ridere, ci sono momenti in cui ...A 'In ' diVenier su RaiUno si festeggia il cast di ' Ballando con le stelle '. Nella seconda parte del talent condotto da Milly Carlucci il concorrente Federico Fashion Style ha commosso ...Il modello ha nuovamente fatto capolino nella trasmissione di Mara Venier, ma online scoppia il caso per la sua partecipazione ...Domenica In, Mara Venier furiosa con Guillermo Mariotto: "Mi stai facendo girare le pa**e, se vuoi ridere esci!". Domenica In oggi ha dedicato ...