Come denunciare la diffamazione sul web e rendere più facile produrre le prove digitali (Di domenica 5 dicembre 2021) Tommaso Grotto di Kopjra: “Non basta uno screenshot per provare un illecito. Le tecnologie legali invece offrono strumenti in grado di supportare persone vittime di bullismo, stalking, revenge porn e diffamazione online. Per questo abbiamo realizzato Web Forensics” Leggi su repubblica (Di domenica 5 dicembre 2021) Tommaso Grotto di Kopjra: “Non basta uno screenshot per provare un illecito. Le tecnologie legali invece offrono strumenti in grado di supportare persone vittime di bullismo, stalking, revenge porn eonline. Per questo abbiamo realizzato Web Forensics”

Advertising

hyunjiminie__ : RT @SUGATUNA: È incredibile come per yoongi passiamo dal volerlo sposare, avere i suoi figli ed essere co-genitori di Holly al volerlo denu… - Lacernman : @MarionOdell Scarica Telegram ed trova l' avvocato Mauro Sandri che sta dando instruzioni di come denunciare e chiedere risarcimenti!!! - DavideFarinon : @AlessandroFusi9 Ma non possiamo denunciare alle autorità certe cose? So che non esiste il reato d'opinione, ma non… - Fort71488686 : RT @reportrai3: Il capo della direzione Compliance ed etica dell'Oms, Andreas Mlitzke, in un video inedito addita come ipocrita chi si rivo… - bakussmilee : RT @SUGATUNA: È incredibile come per yoongi passiamo dal volerlo sposare, avere i suoi figli ed essere co-genitori di Holly al volerlo denu… -