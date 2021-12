Italia in lutto, è morto all’improvviso poco fa: malore fatale (Di domenica 5 dicembre 2021) REGGIO EMILIA - Foto a fine articolo. Se n’è andato all’improvviso – l'autopsia chiarirà le cause della morte – Stefano Bencini, 66 anni, pr, promoter di eventi e pioniere del cabaret, che diffondeva per la sua provincia portando tanti artisti poi diventati star di Zelig. Giovedì scorso a Scandiano il 66enne si è recato da un amico in un laboratorio gastronomico; è andato a mangiare una piadina in centro, poi al bar della stazione ferroviaria per prendere il caffè. Lì, alle 14, mentre si sedeva al tavolino con la tazzina, all’improvviso si è accasciato: inutili i tentativi di rianimazione. Il corpo è stato portato al cimitero di Coviolo, dove ieri mattina l’ex compagna ha eseguito il triste rito del riconoscimento. Per fare chiarezza sulle cause del decesso è stata disposta l’autopsia, che sarà eseguita alla Medicina legale di Modena. Da fissare ... Leggi su howtodofor (Di domenica 5 dicembre 2021) REGGIO EMILIA - Foto a fine articolo. Se n’è andato– l'autopsia chiarirà le cause della morte – Stefano Bencini, 66 anni, pr, promoter di eventi e pioniere del cabaret, che diffondeva per la sua provincia portando tanti artisti poi diventati star di Zelig. Giovedì scorso a Scandiano il 66enne si è recato da un amico in un laboratorio gastronomico; è andato a mangiare una piadina in centro, poi al bar della stazione ferroviaria per prendere il caffè. Lì, alle 14, mentre si sedeva al tavolino con la tazzina,si è accasciato: inutili i tentativi di rianimazione. Il corpo è stato portato al cimitero di Coviolo, dove ieri mattina l’ex compagna ha eseguito il triste rito del riconoscimento. Per fare chiarezza sulle cause del decesso è stata disposta l’autopsia, che sarà eseguita alla Medicina legale di Modena. Da fissare ...

