F1 | GP Arabia Saudita 2021 | Hamilton favorito n 1 per la pole position a Gedda | obiettivo prima fila per Verstappen?

(Di sabato 4 dicembre 2021) Cresce l’attesa ain vista della penultima qualifica stagionale, che determinerà la griglia di partenza del Gran Premio dell’di Formula Uno. Entrambi i titoli iridati sono ancora in bilico, di conseguenza la giornata odierna potrebbe risultare fondamentale nella duplice sfidae Red Bull-Mercedes. Le prove libere del venerdì hanno indicato un nome su tutti come grandeper la: Lewis. Il sette volte campione del mondo ha impressionato specialmente sul passo gara (rindo distacchi davvero pesanti a Bottas e alle Red Bull), dimostrandosi comunque il più veloce anche nella simulazione di qualifica con basso carico di ...

elio_vito : Trovate la differenza, domenica si corre il Gran Premio dell'Arabia Saudita e Hamilton dichiara che non è a suo agi… - amnestyitalia : Arabia Saudita: il Gran premio di Formula 1 non distolga l'attenzione dalla tragica situazione dei diritti umani

Il video dell'incidente occorso a Charles Leclerc quando mancavano 9 alla fine delle FP2. In uscita da una curva ha perso il controllo del posteriore, girandosi, e finendo contro le barriere. Nell'odierna giornata di sabato 4 dicembre il tracciato di Jeddah sarà teatro delle qualifiche del Gran Premio di Arabia Saudita, penultimo atto del Mondiale di Formula Uno 2021. Per quest'anno le spr ...Oggi sabato 4 dicembre si disputano le qualifiche del GP di Arabia Saudita 2021, penultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato di Jeddah. I piloti si daranno battaglia per la conquista ...