Covid – Omicron era già in Europa prima che in Sud Africa (Di venerdì 3 dicembre 2021) Omicron era già in Europa prima che venisse scoperto in Sud Africa – Secondo le autorità sanitarie olandesi, riferisce CBS, l’emittente statunitense, Omicron era già sbarcato in Europa occidentale prima che i primi casi fossero identificati nell’Africa meridionale. La nuova variante Omicron del coronavirus è stata scoperta in casi risalenti a 12 giorni fa e stando a quanto dice l’istituto sanitario RIVM (National Institute for Public Health and the Environment) Omicron è stato trovato in campioni risalenti al 19 e 23 novembre. Risultato che precede non i casi positivi riscontrati tra i passeggeri venuti dal Sud Africa venerdì scorso e testati all’aeroporto Schiphol di Amsterdam. “Non è ancora chiaro ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 dicembre 2021)era già inche venisse scoperto in Sud– Secondo le autorità sanitarie olandesi, riferisce CBS, l’emittente statunitense,era già sbarcato inoccidentaleche i primi casi fossero identificati nell’meridionale. La nuova variantedel coronavirus è stata scoperta in casi risalenti a 12 giorni fa e stando a quanto dice l’istituto sanitario RIVM (National Institute for Public Health and the Environment)è stato trovato in campioni risalenti al 19 e 23 novembre. Risultato che precede non i casi positivi riscontrati tra i passeggeri venuti dal Sudvenerdì scorso e testati all’aeroporto Schiphol di Amsterdam. “Non è ancora chiaro ...

