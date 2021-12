(Di mercoledì 1 dicembre 2021) MILANO - Cambio al vertice del, azienda leader nell'importazione e distribuzione di automobili in Italia: Lucala carica di Amministratore Delegato di. La ...

Advertising

LaNotifica : Gruppo Koelliker, lascia Ronconi, al suo posto Marco Saltalamacchia - messina_oggi : Gruppo Koelliker, lascia Ronconi, al suo posto Marco SaltalamacchiaMILANO (ITALPRESS) - Cambio al vertice del Grupp… - IlModeratoreWeb : Gruppo Koelliker, lascia Ronconi, al suo posto Marco Saltalamacchia - - nestquotidiano : Gruppo Koelliker, lascia Ronconi, al suo posto Marco Saltalamacchia - DirettaSicilia : Gruppo Koelliker, lascia Ronconi, al suo posto Marco Saltalamacchia - MILANO (ITALPRESS) – Cambio al vertice del Gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Koelliker

La Provincia

MILANO - Cambio al vertice del, azienda leader nell'importazione e distribuzione di automobili in Italia: Luca Ronconi lascia la carica di Amministratore Delegato di. La continuità delle attività è stata ...E pronti a uscire dalla Grande Muraglia sono anche altri marchi presenti nel portafoglio di Kgen, la nuova iniziativa del. Dall'altra parte dell'Atlantico, dopo essere stato ucciso ...MILANO (ITALPRESS) – Cambio al vertice del Gruppo Koelliker, azienda leader nell’importazione e distribuzione di automobili in Italia: Luca Ronconi lascia la carica di Amministratore Delegato di Koell ...Alla guida di Koelliker gli succede Marco Saltalamacchia. Il nuovo presidente ha accumulato esperienze in Renault, Fca e Bmw ...