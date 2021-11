Terza dose vaccino Lombardia, via agli under 40: prenotazioni aperte, tutti i maggiorenni possono iscriversi (Di martedì 30 novembre 2021) Il portale della Regione ora accoglie anche le richieste dei cittadini con età compresa tra i 18 e i 39 anni (compresi i nati nel 2003). L’unità di crisi regionale e le Ats stanno lavorando per ampliare le agende. Donne in gravidanza o che stanno allattando, accesso libero al Palazzo delle Scintille. Moratti: priorità alle neomamme Leggi su corriere (Di martedì 30 novembre 2021) Il portale della Regione ora accoglie anche le richieste dei cittadini con età compresa tra i 18 e i 39 anni (compresi i nati nel 2003). L’unità di crisi regionale e le Ats stanno lavorando per ampliare le agende. Donne in gravidanza o che stanno allattando, accesso libero al Palazzo delle Scintille. Moratti: priorità alle neomamme

