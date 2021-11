Farmaci | Jommi Sda Bocconi | ' biosimilari opportunità da utilizzare al meglio'

(Di martedì 30 novembre 2021) Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - “Isono un'daal. Sonosimili ai biologici e per questo meno costosi perché non richiedono gli studi per la ricerca, ma serve essere consapevoli del fatto che esiste questa possibilità e che va utilizzata nel modo più vantaggioso possibile”. Così Claudio, professor of Practice di Health Policy presso Sda, nel suo intervento durante il webinar “Biosimilare, un'per ampliare l'accesso alle cure” evento promosso da Sandoz e trasmesso in diretta streaming sui canali web di Adnkronos. All'incontro moderato da Federico Luperi, direttore Innovazione e New Media e responsabile Digital di Adnkronos, sono intervenuti Ferdinando D'Amico, gastroenterologo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Farmaci Jommi

OlbiaNotizie

...potrebbero essere reinvestite nel finanziamento di terapie a valore aggiunto per il sistema sanitario e che non accedono ai fondi ad hoc per iinnovativi - spiega il Prof. Claudio, ...... Claudio, Professor of Practice in Health Policy presso la SDA Bocconi e Paolo Fedeli, Country Medical Director Sandoz. I biosimilari -simili, ma non uguali a uno biologico già ...Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - "I farmaci biologici sono molto costosi e hanno un impatto importante sulla spesa farmaceutica del Ssn. I farmaci biosimilari offrono un'opportunità per il Servizio ...Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - “I farmaci biosimilari migliorano la qualità di vita dei pazienti cronici affetti da malattie reumatologiche, gastrointestinali, dermatologic ...