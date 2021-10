LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2021 in DIRETTA: in azione lo sprint uomini, alle 19.35 lo scratch con Fidanza, poi Ganna con il quartetto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.19 In partenza la Polonia con Milek, Rudyk e Sarnecki. 19.18 43.467 che vale il primo tempo per la Gran Bretagna con mezzo secondo di vantaggio sul Canada. 19.16 All’opera la Gran Bretagna con Fielding, Turnbull e Truman. 19.15 E l’Ucraina è dietro all’India! Oltre due secondi di ritardo nei confronti del Canada, ultimo tempo assoluto. 19.13 Giunge il turno dell’Ucraina che presenta in gara Dydko, Danylchuk e Denysenko. 19.12 Quinta piazza per la Spagna che precede l’India per soli nove millesimi. Gli iberici rischiano l’esclusione, visto che passano solo le prime otto nazionali. 19.11 Ai blocchi di partenza la Spagna che parte con Jimenez Elizondo, Martinez Chorro e Peralta. 19.10 Terza posizione per la Repubblica Ceca con il tempo di 44.651. Rimane davanti a tutti il Canada. 19.08 La quinta squadra a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.19 In partenza la Polonia con Milek, Rudyk e Sarnecki. 19.18 43.467 che vale il primo tempo per la Gran Bretagna con mezzo secondo di vantaggio sul Canada. 19.16 All’opera la Gran Bretagna con Fielding, Turnbull e Truman. 19.15 E l’Ucraina è dietro all’India! Oltre due secondi di ritardo nei confronti del Canada, ultimo tempo assoluto. 19.13 Giunge il turno dell’Ucraina che presenta in gara Dydko, Danylchuk e Denysenko. 19.12 Quinta piazza per la Spagna che precede l’India per soli nove millesimi. Gli iberici rischiano l’esclusione, visto che passano solo le prime otto nazionali. 19.11 Ai blocchi di partenza la Spagna che parte con Jimenez Elizondo, Martinez Chorro e Peralta. 19.10 Terza posizione per la Repubblica Ceca con il tempo di 44.651. Rimane davanti a tutti il Canada. 19.08 La quinta squadra a ...

