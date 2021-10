Koulibaly | «Disposto a incontrare la persona che mi ha offeso»

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Ho ricevuto tantissimi messaggi in Italia da calciatori eggi pubblici che mi hanno fatto molto piacere. Non ho dormito per due notti, pensavo di aver sbagliato io. Tanti anche da Firenze mi hanno parlato peranche questa. A me va bene per capire che è successo nella testa di questa. La cosa più importante è andare avanti in questa lotta. Ci tengo tantissimo, si vede che stiamo andando avanti”. Così Kalidou, difensore del Napoli, tornato sui cori razzisti subiti dai giocatore di colore della squadra partenopea al termine del match di campionato contro la Fiorentina.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly Disposto

LA NAZIONE

Calendario Napoli Europa League Queste le parole diin conferenza pre Napoli - Legia 14.28 - Chiude: "Ho superato Firenze, ho ricevuto tantissimi messaggi in Italia da calciatori ...... ' Insigne èa mettersi in gioco altrove per qualche milione in più? Il terreno è ... Se non giocagioca Manolas , che onestamente non è un giocatore marginale. La squadra è forte, ...Finito nelle ultime settimane al centro delle voci di mercato, il difensore del Napoli Kostas Manolas potrebbe anche rilanciare la sua avventura in maglia azzurra ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonio Giordano, giornalista: "Rinnovo Insigne? Le parti si sono incontrate, prima durante Napoli-Juventus e poi prima di N ...