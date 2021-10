Ravenna | lavoratori protestano al porto contro il green pass Video

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott – Non solo Trieste, dove stamani la polizia ha sgomberato il presidio dei portuali a suon di lacrimogeni e idranti, anche in altre città italiane prosegue la protestail. Ahanno manifestato al. Il presidio è stato indetto dal gruppo “PortualiLiberi”, con decine di persone radunatisi nella zona delproprio nelle ore in cui le forze dell’ordine iniziavano a disperdere la folla nel capoluogo friulano., protesta alil“In risposta all’azione di Trieste,il vergognoso e anticostituzionale certificato verde, anche ildi ...

, 18 ottobre 2021 - Sta defluendo il gruppo didel porto diche, questa mattina aveva formato un presidio per contestare l'obbligo del green pass . Il corteo ha causato qualche rallentamento per l'ingresso dei camion al porto ......non solo portuali ma anchedi "Enichem, Eni - Versalis, Marcegaglia, Unieuro, Polynt, Her, Dock cereali porto, Vigili del fuoco Ra, Teorema e Cooo e del comitato di libera scelta". ...#Trieste #18ottobre ?@PapiTrumpo? pic.twitter.com/qJ1KIvujys — Gabriella De Marco dalla Porta (@ganga2410) October 18, 2021 Porto di #Trieste Portuali e cittadini, seduti, non se ne vanno. pic.twitter ...“Giorni fa il consigliere Rolando della Lega ha invocato i lavoratori di Ravenna a prendere esempio dai portuali di Trieste. Oggi festeggia il blocco del porto. Noi chiediamo con forza alla Lega Romag ...