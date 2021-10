Francesco Facchinetti aggredito da Conor McGregor | «Mi ha tirato un pugno senza motivo»

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 17 ottobre 2021)ha annunciato tramite un video pubblicato su Instagram di aver denunciato l'ex campione UFC. Il cantante e manager sarebbe statodal lottatore «alcun» dopo aver trascorso qualche ora insieme a lui all'Hotel St. Regis. Il combattente irlandese si trova a Roma da qualche giorno per far battezzare il figlio al Vaticano., che si è mostrato in video con il naso gonfio e un labbro spaccato, ha raccontato che la scorsa notte, verso le due e mezza ha subito una violenta aggressione: "Il signormi haunin bocca, mi ha spaccato il labbro sopra, sotto e probabilmente anche il naso. Mi è uscito ...