Covid, Uk: 40mila nuovi casi al giorno. Green Pass in Italia cifre da record (Di domenica 17 ottobre 2021) Era dal mese di luglio che in Gran Bretagna non si registravano così tanti nuovi casi di Coronavirus. Nelle ultime 24 ore le infezioni di Sars-CoV-2 che possono portare al Covid sono state 43mila, in lieve calo rispetto alle 45mila precedenti. La cifra da record negativo si è verificata per il quarto giorno consecutivo. Regno Unito, casi Covid in aumento Il dato emerge dall’Ufficio di statistica nazionale, riporta il quotidiano The Independent, secondo cui i contagi Covid sono in costante aumento dall’inizio di ottobre. Secondo le stime dell’Ufficio di statistica, il Paese si avvicina al picco segnato durante la seconda ondata della pandemia lo scorso inverno. La tendenza dei nuovi casi è in crescita: nella settimana ... Leggi su velvetmag (Di domenica 17 ottobre 2021) Era dal mese di luglio che in Gran Bretagna non si registravano così tantidi Coronavirus. Nelle ultime 24 ore le infezioni di Sars-CoV-2 che possono portare alsono state 43mila, in lieve calo rispetto alle 45mila precedenti. La cifra danegativo si è verificata per il quartoconsecutivo. Regno Unito,in aumento Il dato emerge dall’Ufficio di statistica nazionale, riporta il quotidiano The Independent, secondo cui i contagisono in costante aumento dall’inizio di ottobre. Secondo le stime dell’Ufficio di statistica, il Paese si avvicina al picco segnato durante la seconda ondata della pandemia lo scorso inverno. La tendenza deiè in crescita: nella settimana ...

