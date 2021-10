Compleanno di una millennial expat: ritorno agli anni ’80. O quasi. (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono appena uscita (viva) dalla festa di Compleanno della mia 10enne. Sono felice di poterlo scrivere perché, sinceramente, fino a ieri sera avevo seri dubbi sulla mia sopravvivenza. Intendiamoci, niente di trascendentale: lei ha voluto festeggiare con un bel pigiama party. Ho fatto dormire in casa mia 7 ragazzine di età compresa tra i 9 e gli 11 anni. Non so come mi sia venuto in mente, ma alla fine lei era molto contenta e questo mi è bastato. Abbiamo dato appuntamento alle 17:00. Siamo usciti tipo scolaresca, con mio marito in testa ed io a chiudere la fila, per portarle tutte a bere la moda del momento: il bubble tea. Un mix di latte o the, con palline aromatiche a scelta (frutta soprattutto), che quando le tiri su con la cannuccia ti si rompono in bocca rilasciando tutto il loro succo aromatizzato. Personalmente, una vera schifezza, ma ho ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono appena uscita (viva) dalla festa didella mia 10enne. Sono felice di poterlo scrivere perché, sinceramente, fino a ieri sera avevo seri dubbi sulla mia sopravvivenza. Intendiamoci, niente di trascendentale: lei ha voluto festeggiare con un bel pigiama party. Ho fatto dormire in casa mia 7 ragazzine di età compresa tra i 9 e gli 11. Non so come mi sia venuto in mente, ma alla fine lei era molto contenta e questo mi è bastato. Abbiamo dato appuntamento alle 17:00. Siamo usciti tipo scolaresca, con mio marito in testa ed io a chiudere la fila, per portarle tutte a bere la moda del momento: il bubble tea. Un mix di latte o the, con palline aromatiche a scelta (frutta soprattutto), che quando le tiri su con la cannuccia ti si rompono in bocca rilasciando tutto il loro succo aromatizzato. Personalmente, una vera schifezza, ma ho ...

