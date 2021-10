Calcio: Napoli, contro Torino in campo con maglia speciale per Halloween (Di domenica 17 ottobre 2021) Napoli, 17 ott. - (Adnkronos) - Per la gara contro il Torino, il Napoli lancia una nuova maglia per celebrare Halloween: nera con il disegno di una ragnatela. La divisa sarà indossata anche in occasione di Napoli-Bologna del 28 ottobre. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021), 17 ott. - (Adnkronos) - Per la garail, illancia una nuovaper celebrare: nera con il disegno di una ragnatela. La divisa sarà indossata anche in occasione di-Bologna del 28 ottobre.

