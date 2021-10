Atletica | Marcell Jacobs può vincere il titolo di miglior europeo del 2021 Karsten Warholm il grande rivale

(Di sabato 16 ottobre 2021) Le imprese dialle Olimpiadi di Tokyo sono ancora nel cuore, negli occhi e nella mente di tutti i tifosi italiani. Il trionfo nei 100 metri ed il successivo bis d’oro con la staffetta, ha proiettato il velocista azzurro in una nuova dimensione e soprattutto gli ha permesso di essere inserito nell’élite dello sport mondiale, con la possibilità di conquistare ambiti trofei personali. Il bicampione olimpico, infatti, è in lizza per conquistare ildidelai Golden Tracks di Losanna. Il principaledisarà il norvegese, medaglia d’oro a Tokyo 2020 nei 400 ostacoli, dove ha saputo ottenere un pazzesco record del mondo, diventando il primo corridore di ...

Advertising

OA_Sport : #Atletics Nicoletta Romanazzi, mental coach di Marcell Jacobs, rivela particolari interessanti della vigilia della… - el_Diez79 : RT @Eurosport_IT: Allora dobbiamo ringraziare anche te, Nicoletta ?? ?? - _Sport_Calcio_ : Allora dobbiamo ringraziare anche te, Nicoletta ?? ?? - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Allora dobbiamo ringraziare anche te, Nicoletta ?? ?? - Eurosport_IT : Allora dobbiamo ringraziare anche te, Nicoletta ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Marcell

Prima della finale a Tokyomi ha chiamato dicendomi 'Io non corro, ho dato tutto, non ho più niente da dare'. Era peraltro in preda ai crampi. A quel punto 'l'ho sdraiato e l'ho fatto respirare' '. Romanazzi, ...La riqualificazione della pista d', infatti, è giunta l'altra sera in Consiglio comunale ... ma alla luce degli importantissimi risultati del nostro concittadinoJacobs, abbiamo spinto ...Le imprese di Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo sono ancora nel cuore, negli occhi e nella mente di tutti i tifosi italiani. Il trionfo nei 100 metri ed il successivo bis d'oro con la staffetta, ...Le imprese di Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo sono ancora nel cuore, negli occhi e nella mente di tutti i tifosi italiani. Il trionfo nei 100 metri ed il successivo bis d'oro con la staffetta, ...