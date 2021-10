Altro che fascismo | l’ex brigatista Renato Curcio presenterà un libro a Milano De Corato | “Vergognoso”

(Di sabato 16 ottobre 2021). E’ bufera., tra i fondatori delle Br, sarà infatti sotto la Madonnina domenica 17 ottobre per presentare il suo ultimo libero, “Identità cibernetiche”. E’ semplicemente ridicolo che si gridi contro la violenza, contro il pericolo fascista e si facciano al contempo ponti d’oro a chi ha fatto della violenza e della morte uno stile di lotta politica. L’appuntamento è stato organizzato dal circolo anarchico ponte della Ghisolfa e si terrà nel giardino del Ponte della Ghisolfa in Viale Monza, al civico 255. Balzerani,: agli ex Br liberi di tenere conferenze Adesso saggista e scrittore, il nome di– che ha scontato 25 anni di carcere nella sua vita – è indossulibilmente ...

AlbertoBagnai : “Se ti offrono un terreno di scontro, vuol dire che te ne stanno nascondendo un altro”. Definitivo Carlo Galli al… - juventusfc : ???????????? ?????????? ?????? ???????????? ?? Che #JuveRoma! Vogliamo viverne un altro insieme! ?? ?? - FiorellaMannoia : @vfeltri Questo tweet é peggio dell'altro, sarebbe bastato chiedere scusa, ma evidentemente non si rende conto dell… - paolavalenti29 : @laetranger @MinutemanItaly Questo si sa da sempre. Allora o si decide di continuare sulla strada infinita del'il p… - Pasquino70 : @vanabeau Senza contare i 5 mld che ci è costata dal 2008 grazie al liberale #Berlusconi e quell altro capolavoro f… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che

Il Fatto Quotidiano

... 'In questo momento il brasiliano e nessunsanno guidare la nuova linea a quattro. Bisogna ... Ieri Sarri ha insistito a Formello, schierando il suo 4 - 3 - 3 contro il 3 - 5 - 2 d'Inzaghi,a ...Leggi anche - Sembraper la coppia non ci siano progetti rivoluzionari: non si prospetta nè unfiglio nè un matrimonio: 'Stiamo bene così' dice la Pedron. ' Matrimonio ? Per il momento non ...'Questa storia di Koopmeiners deve un po' finire, è da quando arrivato che non fate altro che chiedermi di lui. Deve un po' finire sta storia, mi chiedete sempre di lui'. vedi letture. Diretta testual ...Scopri la nostra lista dei migliori videogiochi di ottobre realizzati dai migliori studi indie, già disponibili o in fase di progettazione!