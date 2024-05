Eurovision 2024 - stasera la finale | scalett - ospi -i, favor -ti, come votare e dove vederlo Quando canta Angelina Mango?

stasera , sabato 11 maggio è in programma la Finale dell’ Eurovision Song Contest 2024 , che quest’anno si tiene a Malmo, in Svezia. C’è grande attesa per l’esibizione di Angelina Mango , vincitrice del Festival di Sanremo, che canterà sul palco della ...

Con un video postato sui suoi canali social, Angelina Mango spiega i motivi che l'hanno indotta ad allontanarsi frettolosamente dalla sala stampa dell'Eurovision dopo avere cantato Imagine: "Sono cor ...

Eurovision Song Contest 2024, la scaletta della finale di stasera - Sabato 11 maggio verrà decretato il vincitore dell'Eurovision Song Contest 2024. I cantanti che hanno passato il turno nelle due semifinali, andate in scena martedì 6 e giovedì 8 maggio, si daranno ...

Eurovision 2024, stasera la finale: scaletta, ospiti, favoriti, come votare e dove vederlo. Quando canta Angelina Mango - Tutto pronto per il gran finale dell'Eurovision 2024. Dopo le due semifinali di martedì 7 e giovedì 9 maggio, stasera in diretta da Malmö verrà decretato il ...