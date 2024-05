(Di sabato 11 maggio 2024) Il ct Dorival ha scelto i 23 per il torneo che si svolgerà negli Usa dal 20 giugno al 14 luglio RIO DE JANEIRO () - Dorival Jr ha scelto i 23 che rappresenteranno ilnella2024, in programma dal 20 giugno al 14 luglio negli Stati Uniti. In elenco un solo calciatore che m

Israele entra a far parte della CONMEBOL . L`organismo calcistico sud America no ha annunciato di aver stipulato l` accordo nella giornata di ieri...

Calcio: Coppa America. Brasile, lo juventino Danilo tra i 23 convocati - Calcio: coppa america. Brasile, lo juventino Danilo tra i 23 convocati - Il ct Dorival ha scelto i 23 per il torneo che si svolgerà negli Usa dal 20 giugno al 14 luglio RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) - Dorival Jr ha scelto i 23 che rappresenteranno il Brasile nella ...

Clamoroso: ADL non vuole giocare di venerdì 17, Fiorentina-Napoli può slittare - Clamoroso: ADL non vuole giocare di venerdì 17, Fiorentina-Napoli può slittare - Clamoroso il retroscena fornito quest'oggi da Repubblica in merito a Fiorentina-Napoli, fissata ieri dalla Lega per venerdì 17.

Nuoto artistico. Coppa del Mondo, tris di medaglie per Pelati - Nuoto artistico. coppa del Mondo, tris di medaglie per Pelati - Filippo Pelati trionfa con tre medaglie alla coppa del Mondo di nuoto artistico a Saint Denis ... che svetta in 209.8133 davanti all’americano Kenneth Gaudet, quinto ai mondiali quatarini, distante ...