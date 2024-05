Bari si rassegni - i De Laurentiis non cederanno il club | vogliono almeno cento milioni Cormezz

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 11 maggio 2024) Sul Corriere del Mezzogiorno, edizione pugliese, ci si chiede quale sarà il futuro del. La squadra della famiglia Dedovrà affrontare i playout contro la Ternana per rimanere in Serie B. Ma anche in caso di permanenza nella serie cadetta, i Derimarranno alla guida del? Dedecisi a proseguire a? Moralmente forse no Scrive il quotidiano: “Al culmine di una stagione maledetta, la vera domanda è che ne sarà deldi De. L’estate che sta per iniziare sarà caldissima per Luigi De, contestato senza soluzione di continuità, al punto da finire sotto scorta per la veemenza delle polemiche. Teoricamente ci sarebbe ancora spazio per andare avanti, visto che il consiglio ...