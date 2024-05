Elezioni - Teverola Sostenibile presenta la lista con Fattore Sindaco

TEVEROLA AL VOTO - E’ corsa a tre per la fascia LISTA per LISTA tutti i candidati al consiglio comunale - teverola AL VOTO - E’ corsa a tre per la fascia LISTA per LISTA tutti i candidati al consiglio comunale - 09:03:47 Sarà corsa a tre per la fascia tricolore di teverola. Ai nastri di partenza, l’ex consigliere provinciale Gennaro Caserta, che in lista schiera anche il sindaco uscente Tommaso Barbato, l’ex ...

SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a sindaco e gli aspiranti consiglieri ai Comuni di Teverola e Carinaro - SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a sindaco e gli aspiranti consiglieri ai Comuni di teverola e Carinaro - Scade alle 12 il termine per la presentazione delle liste. Scade alle 12 di oggi, 11 maggio, il termine per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative. In provincia di Caserta saranno ...

SPECIALE ELEZIONI TEVEROLA. Tutti i candidati a sindaco e al consiglio comunale - SPECIALE ELEZIONI teverola. Tutti i candidati a sindaco e al consiglio comunale - Scade alle 12 di oggi, sabato 11 maggio, il termine ultimo per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative a teverola. Sono 31 i comuni casertani chiamati alle urne per il rinnovo dei ...