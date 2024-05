La strategia di Parigi per sopravvivere allo scenario dei cinquanta gradi

(Di sabato 11 maggio 2024) Alle Olimpiadi diche inizieranno a luglio potrebbe non esserci la swimming leg del triathlon, perché la qualità dell’acqua della Senna potrebbe mettere a rischio la salute degli atleti. La Ong Surfrider Foundation Europe ha mostrato che su quattordici campioni d’acqua prelevati presso il ponte Alexandre III da settembre 2023 a marzo 2024, tutti eccetto uno mostrano un’allarmante presenza batteriologica. Lo stesso presidente del Comitato organizzatore olimpico e paralimpico di, Tony Estanguet, ha spiegato che al momento si sta pensando di ritardare le gare, conservando l’ipotesi di cancellazione solo come extrema ratio. «Onestamente, io nuoterei in qualsiasi caso», ha detto, con un po’ di leggerezza il triatleta Martin Hauser, consapevole del fatto che l’organizzazione dell’evento non gli permetterebbe di gareggiare se ciò presentasse un ...

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Thomas ha deciso di lascia re Hope , la Hope for the Future e Los Angeles. La Logan è rimasta sotto shock ma forse potrebbe esserci una soluzione... a Parigi . Scopriamo insieme cosa sta ...

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò , è stato intervistato da Fabio Fazio a “Che Tempo che fa“, su Nove, ed ha parlato delle imminenti Olimpiadi di Parigi 2024 , soffermandosi sui motivi per i quali Jannik Sinner non è stato nominato ...

Sergio Conceiçao aspetta il Milan, Luis Enrique vuole Kvaratskhelia per sostituire Mbappé al Paris Saint Germain - Sergio Conceiçao aspetta il Milan, Luis Enrique vuole Kvaratskhelia per sostituire Mbappé al Paris Saint Germain - CALCIOMERCATO - Per la Gazzetta dello Sport Sergio Conceiçao resta in pole per la successione di Pioli sulla panchina del Milan mentre dopo l'addio di ...

Come cambia il tabellone a Roma senza Ruud: per Djokovic quasi un’autostrada fino alla finale - Come cambia il tabellone a Roma senza Ruud: per Djokovic quasi un’autostrada fino alla finale - La più classica delle vittorie con prefisso telefonico (0-6 6-4 6-4), quella del serbo Miomir Kecmanovic ai danni del norvegese Casper Ruud, numero 5 del ...

Il futuro incerto di Kvaratskhelia e Osimhen al Napoli - Il futuro incerto di Kvaratskhelia e Osimhen al Napoli - Il Napoli si prepara per una delle ultime partite insieme per Kvaratskhelia e Osimhen. Questa sera, al Maradona, la coppia darà l'addio ai tifosi azzurri. L'attaccante nigeriano Osimhen è orientato a ...