Fiorentina-Napoli - De Laurentiis Chiede il Posticipo | Una cosa tutta napoletana dietro la richiesta

(Di sabato 11 maggio 2024) Deha chiesto di posticipare la partitaper scaramanzia. I dettagli di questainsolita. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il presidente delAurelio Deha fatto unainsolita riguardo alla prossima sfida contro la. Inizialmente programmata per venerdì 17 maggio alle 20:45, Deavrebbe chiesto di posticipare l’incontro al giorno successivo, sabato, alle 18:00. Il motivo? Scaramanzia., DeilLa squadra partenopea si trova attualmente in una fase cruciale della stagione, lottando per un posto in Europa. Dopo la sfida ...

Ultime giornate di campionato per il Napoli, chiamato a compiere un’impresa per qualificarsi all’Europa League. Il presiedente De Laurentiis è stato a Castel Volturno per motivare i suoi ragazzi. Ultime quattro giornate di Serie A, poi il verdetto ...

Kvara tskhelia dovrebbe essere uno dei pochi punti fermi da cui ripartire in casa Napoli, sul georgiano però c’è grande movimento. In estate sarà rivoluzione. Saranno davvero in pochi secondo le ultime indiscrezioni a restare sotto l’ombra del ...

sulla scelta del nuovo allenatore del Napoli il presidente, De Laurentiis , non vuole perdere tempo prezioso. Il tecnico salentino è un chiodo fisso ma costa molto. Poi ci sono 3 canditature 'possibili' e una vecchia conoscenza per provare la ...

ADL fa ricorso: non vuole giocare Fiorentina-Napoli venerdì 17 - ADL fa ricorso: non vuole giocare Fiorentina-Napoli venerdì 17 - ForzAzzurri.net - la Repubblica - ADL fa ricorso: non vuole giocare Fiorentina-Napoli venerdì 17 Secondo l'edizione odierna del quotidiano, il presidente De laurentiis, ...

Lavori in corso: ieri i vertici azzurri riuniti al Britannique - Lavori in corso: ieri i vertici azzurri riuniti al Britannique - Tuttosport scrive di un summit (ADL, Chiaveli, Manna) ieri al Britannique: "La situazione è in stallo perché c’è chi sta ...

CdS - Serie A spaccata: i motivi della rottura di Inter, Milan, Juventus e Roma con gli altri club - CdS - Serie A spaccata: i motivi della rottura di Inter, Milan, Juventus e Roma con gli altri club - La Serie A è spaccata. Nella ultime ore Inter, Milan, Juventus e Roma si sono sfilate dalla maggioranza della Lega Serie A, rappresentata dalle 'medio piccole' che hanno ...