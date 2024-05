L’indagine sulla complessità dell’animo umano in Ultracorpi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 11 maggio 2024) Francesca Marzia Esposito con(minimum fax, 2024) alza il velo di Maya e sfida il mito della body positivity: scrive un intero libro sui corpi di quegli individui per cui “accondiscendere a una posizione mediana rimane poco allettante”. Esamina gli estremi, dunque: fisici (e menti) performative tipicamente a disposizione di body builder e di ballerini classici che, in modi diversi, manifestano sì una certa hybris – “Il corpo è la cosa di cui possiamo disporre senza chiedere il permesso” – ma sono al contempo vittime dei canoni che la fisica richiede per il soddisfacimento di un gesto, che nella danza farà “venire fuori l’anima, mentre nel culturismo no: l’interiorità che l’alberga resterà insondata”. Esposito scandaglia le motivazioni e gli epiloghi, passando per le manifestazioni, del corpo elevato a dis-misura anche in un “terzo spazio: quello del ...