FOTO – De Vrij carico dopo la vittoria a Frosinone | Forza Inter

Stefan De Vrij interviene al termine di Inter-Salernitana, in cui ha dato un ottimo contributo. Le parole del difensore nerazzurro nel post-partita di Sky Sport 24. – Stefan De Vrij : «Abbiamo dimostrato dall’inizio il segnale che volevamo dare ...

Frosinone-Inter 0-5, le pagelle: Frattesi indemoniato, Thuram inarrestabile. Gioia Buchanan - Frosinone-Inter 0-5, le pagelle: Frattesi indemoniato, Thuram inarrestabile. Gioia Buchanan - La sfida tra Frosinone e Inter si risolve con la netta vittoria dei nerazzurri per 5-0. LE PAGELLE DELL'INTER SOMMER 7 Parata tanto scenografica quando decisiva su Brescianini nel ...

Serie A: Sassuolo – Inter 1-0 : i neroverdi si rilanciano con una vittoria insperata - Serie A: Sassuolo – Inter 1-0 : i neroverdi si rilanciano con una vittoria insperata - Laurentié regala ai suoi una vittoria insperata nella corsa alla salvezza ... Inter (3-5-2): Audero; Pavard, De vrij, Bastoni (24' st Buchanan); Dumfries (14' st Cuadrado), Frattesi (24' st Barella), ...

Serie A, Sassuolo/Inter 1-0: vittoria firmata Laurentiè - Serie A, Sassuolo/Inter 1-0: vittoria firmata Laurentiè - All’ andata così come al ritorno, anche se in questo caso da Campione d’Italia, l’Inter di Simone Inzaghi perde contro il Sassuolo, abbandonando di fatto la possibilità di raggiungere i 100 punti in ...