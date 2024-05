Pronostico e quote Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder gara 3 - NBA 11-05-2024

(Di sabato 11 maggio 2024) Luka Doncic aveva reagito alle critiche dopo1 persa dai Mavs contro iscrollando le spalle: ‘Se perdiamo, le mie percentuali non hanno nessuna importanza’. La stella diaveva tirato male e Okc aveva fatto quello che si era visto per tutta la regular season, maltrattare gli avversari sul proprio campo e InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

NBA Playoff - Dallas, l'impatto di Washington per pareggiare la serie con OKC - NBA Playoff - dallas, l'impatto di Washington per pareggiare la serie con OKC - foto di nba.com PJ Washington ha dimostrato di essere il fattore X giovedì, collezionando 29 punti e 11 rimbalzi nella vittoria dei Mavericks per 119-110 sui Thunder in Gara 2 delle semifinali di conf ...

NBA, Mitchell pareggia la serie con Boston. Dallas batte i Thunder - NBA, Mitchell pareggia la serie con Boston. dallas batte i Thunder - Continuano i playoff NBA con Cleveland che ha pareggiato la serie con Boston. Vittoria anche di dallas contro Oklahoma ...

NBA Playoffs, Mitchell trascina i Cavs e pareggia la serie con Boston, Dallas strappa il fattore casa ad Oklahoma - NBA Playoffs, Mitchell trascina i Cavs e pareggia la serie con Boston, dallas strappa il fattore casa ad Oklahoma - I Thunder fanno sul serio. Smantellano le certezze di dallas in Gara 1 facendo vedere perché hanno battuto 4-0 New Orleans nel turno precedente. Gilgeous-Alexander vince la sfida tra finalisti Mvp… ...