Dobbiamo andare al tie-break… | Sofia Goggia e Roberto Baggio si incontrano e scoprono cos’hanno in comune…

(Di sabato 11 maggio 2024), due miti nei rispettivi sport, hanno parlato a Sport Week in un’intervista doppia. Due miti dello sport, per due epoche diverse, col alcuni punti in comune. I due si sono incontrati a casa del Pallone d’Oro 1993 per Sport Week e ne è uscita fuori

Sofia Goggia sa sorprendere. Lo fa, da anni, sulle piste da sci in giro per il mondo, vincendo tutto quello che si poteva vincere nel comparto della velocità. Lo fa, sempre più, davanti alle telecamere, dimostrandosi un personaggio che sa “bucare” ...

La sciatrice alpina e campionessa olimpica Sofia Goggia FESTEGGIA così l’ Atalanta in Finale d’Europa League dopo aver battuto il Marsiglia L’ Atalanta in Finale d’Europa League unisce tutti: dalla squadra alla città fino ad arrivare a tutti i ...

Atalanta raggiunge la finale di Europa League - Atalanta raggiunge la finale di Europa League - L'Atalanta ha raggiunto un traguardo storico, qualificandosi per la finale di Europa League. La squadra di Bergamo ha sconfitto il Marsiglia con un netto 3-0, in una partita che ha visto esultare non ...

Quando Sofia incontra Roby: quattro chiacchere tra miti - Quando sofia incontra Roby: quattro chiacchere tra miti - goggia e Baggio. L’olimpionica dello sci e il Pallone d’oro del calcio. A unirli, infortuni gravissimi e una lunga storia di successi e sofferenze. Lei: "Per me sei sempre stato fonte di ispirazione".

Sofia Goggia esulta per l'Atalanta in finale di Europa League: «Il salame è meglio della baguette» - sofia goggia esulta per l'Atalanta in finale di Europa League: «Il salame è meglio della baguette» - sofia goggia, campionessa italiana di sci, bergamasca doc, grande tifosa dell'Atalanta ha festeggiato e poi postato sui social una serie di sfottò per la sua squadra del cuore ...